انگلیس انواع تلاش‌ها برای نفوذ در ارکان دولتی و حاکمیتی را انجام داده و برای این هدف، از انواع و اقسام مدل‌ها استفاده می‌کند، اما یکی از راه‌های اصلی، نفوذ از طریق افراد و نهادهای آکادمیک است.

اخیراً در رسانه‌هایی چون بی بی سی فارسی، اعلام شده است که نیروهای امنیتی ایران، شخصی به نام عباس عدالت، را دستگیر کرده‌اند. همچنین منابع آگاه نیز خبر دادند اخیراً اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیرشده‌اند که گفته می‌شود با برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند.



عباس عدالت کیست؟

(جواد) عباس عدالت، ایرانی ساکن در انگلستان است که استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر درامپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف بوده و همچنین بنیان‌گذار بنیاد دانش و هنر است.

عدالت در سال ۲۰۰۵ و در پوشش صلح طلبی، کمیین ضد تحریم و حمله نظامی علیه ایران را با هدف مقابله با تحریم و حمله نظامی علیه ایران تأسیس نمود، او همکار رسانه‌ای نشریات مشهوری چون گاردین بوده و برخی دیدگاه‌های خود را در مجله بخارا به مدیر مسئولی فردی به نام علی دهباشی - دارای ارتباط با عناصر نهضت آزادی - منتشر کرده است. کاوه مدنی نیز از اساتید دانشگاه امپریال کالج بود که ارتباط مستقیمی با سرویس جاسوسی انگلیس دارد.

جالب آنجاست که تقریباً هیچ زندگینامه تفصیلی که شامل جزییاتی از زندگی عدالت باشد، در دسترس نیست.

حتی در صفحه شخصی او در دانشگاه امپریال کالج هم تنها عنوان استادی او، آدرس محل کار او در بخش محاسبات دانشکده مهندسی امپریال کالج ذکر شده است.

البته در زیر آدرس محل کار او، اشاره شده که او «استاد کمکی یا مدعو» در «پژوهشگاه دانش‌های بنیادین» واقع در میدان نیاوران (شهید باهنر) تهران هم هست. در جستجو در وب‌سایت دانشگاه شریف، جستجوی نام او چه به فارسی و چه لاتین هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. مضاف بر این که، او به هیچ عنوان جزو هیات علمی ادوار این دو دانشکده نبوده است. درباره شرح حال پایه، از قبیل تاریخ تولد، محل تولد و سال‌های نوجوانی و جوانی او هم تقریباً هیچ اطلاعاتی در منابع اینترنتی موجود نیست.



ارتباط با بنیاد دانش هنر

البته درباره ارتباط میان عباس عدالت و بنیاد دانش و هنر و آمریکا و انگلیس نیز ارتباطاتی هست که در ادامه گزارش به آن‌ها اشاره خواهد شد نایاک همزمان با شکل‌گیری در آمریکا با همکاری مشترک برخی از دیپلمات‌های صهیونیست آمریکایی همچون «گری سیک» و «توماس پیکرینگ» و برخی از دیپلمات‌های ایرانی کار را با یک تشکیلات ایرانی اروپایی به نام «تشکیلات ضد جنگ کاسمی» آغاز کرد.



نحو ارتباطات عدالت با ضد انقلاب

عباس عدالت در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵، در «پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه» سخنرانی با عنوان «ابن تیمیه و ریشه‌یابی جهادگرایی طالبان، القاعده و داعش در فاجعه مغول» انجام داد.

گفتنی است، که رییس این پژوهشکده دکتر «کیهان برزگر» است که در ارتباط نزدیک با موسسه «BASIC» قرار دارد.

«حسن داعی الاسلام»، ضدانقلاب ساکن آمریکا و عضو منافقین، که روی آن چه «لابی جمهوری اسلامی» می‌خواند، مطالعات بسیار انجام داده، می‌گوید که عباس عدالت در زمان تدریس در شریف، با عباس ملکی دوست و همکار بوده است. به گفته او، همین ارتباطات در جریان اولین تور آمریکایی عباس عدالت و سخنرانی او در دانشگاه MIT تاثیرگذار بوده است.



گروه کاسمی چیست و چه فعالیتی می‌کند؟

چند ماهی بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۵، «رودابه شفیعی»، فعال چپ گرا و ضد جنگ در لندن، گروهی به نام «Action Iran» ایجاد کرد که هدف آن برقراری کانال‌های ارتباطی میان گروه‌های ضدجنگ بریتانیا، در پی تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا به عراق، بود.

در ۱ دسامبر ۲۰۰۵، عباس عدالت، استاد تمام دانشگاه «امپریال کالج» لندن، گروه «کمپین علیه تحریم و مداخله نظامی در ایران» (CASMII) را تشکیل داد.

گفتنی است که در نوامبر ۲۰۰۶ هم یک گروه ضد جنگ در انگلستان به نام Campaign Iran ایجاد شد که بعداً با دو سازمان قبلی متحد شد و زیر چتر «کاسمی بین الملل» قرار گرفت.

در آن مقطع، رودابه شفیعی، الهه رستمی، زیبا میرحسینی، هاله افشار، پیروز مجتهد زاده و ماهان عابدین، همکاران اصلی عباس عدالت در بریتانیا برای پیشبرد برنامه‌های کاسمی در بریتانیا بودند.



اولین حضور سیاسی

در ۴ فوریه ۲۰۰۰، در آستانه انتخابات مجلس ششم ایران، جلسه صبحانه کاری در یکی از ساختمان‌های کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شد. سازمان دهندگان این جلسه، «انجمن تجاری ایران» ITA به ریاست «شهریار افشار»، و «شورای ایرانی و آمریکایی» (AIC) به مدیریت «هوشنگ امیراحمدی» بودند.

یک ماه بعد از تشکیل کاسمی، عدالت راهی آمریکا شد تا رسماً شاخه آمریکای این سازمان را به راه اندازد. او در سخنرانی ۲۲ فوریه ۲۰۰۶ خود در این مرکز، از «کاسمی»

حمایت کرد.

نکته قابل تأمل این که، عباس عدالت، که چهره چندان شناخته شده‌ای نبود، فقط یک ماه بعد از تشکیل کاسمی، فرصت سخنرانی در مهم‌ترین دانشگاه فنی جهان را برای تبلیغ برنامه‌ها و سازمان خود پیدا کرد.

ظاهراً قبل از سخنرانی عباس عدالت در دانشگاه MIT در ژانویه ۲۰۰۶ و شروع به کار رسمی کاسمی در آمریکا، سه تن از دیپلمات‌های سابق ایران با این دانشگاه در ارتباط بودند و در آن برنامه سخنرانی داشتند. عباس ملکی (معاون پیشن وزارت خارجه)، محمد جعفر محلاتی (نماینده پیشین ایران در سازمان ملل) و محمد فرهاد عطایی (استاد دانشکده مطالعات جهان و مدیرکل اسبق وزارت خارجه).



کاسمی، مأموریت‌ها و برنامه‌ها

در وب‌سایت رسمی کاسمی، سرفصل‌های اصلی کاری این گروه این گونه عنوان شده است: مشارکت در رسانه ها ، برگزاری رویدادهای عمومی - لابی با نمایندگان پارلمان در آمریکا و اروپا- راه اندازی کمپین‌های بین المللی و همکاری با گروه‌های هم جهت در سطح بین المللی.

در نوامبر ۲۰۰۶، گروه در یک تور چندملیتی شرکت کرد که به «تور سیاست خارجی منصفانه» موسوم بود و شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و نمایش تصاویر و فیلم بود.

در ۲۴ دسامبر ۲۰۰۶، کاسمی در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای با عنوان «روزی افتضاح برای دیپلماسی بین الملل» در یکی از نشریات بریتانیا منتشر کرد.

در اکتبر ۲۰۰۷، کاسمی به همراه نایاک، نامه‌ای خطاب به رهبران آمریکا، بریتانیا و ایران منتشر کرد که در آن علیه مداخله نظامی در ایران هشدار داد و از دولت‌های آمریکا، اروپا و ایران خواست که بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره درباره همه موضوعات مورد مناقشه شوند.



رابطه کاسمی و نایاک چگونه است؟

یک نکته قابل توجه درباره کاسمی، همکاری فردی به نام «لیلا زند» است. لیلا زند رسماً عضو جنبش آمریکایی ضدجنگ «رهپویان آشتی» Fellowship of Reconcilliation یا FoR یک جنبش ضدجنگ قدیمی در انگلستان است و به عنوان رابط این سازمان با کاسمی و نایاک شناخته می‌شود.

گفتنی است که در جریان دیدار محمود احمدی نژاد در سپتامبر سال ۲۰۰۸ با ۱۵۰ فعال صلح و ضدجنگ در آمریکا، لیلا زند و رستم پورزال از سازمان دهندگان اصلی این دیدار بودند.

او با ارتباطاتی که با دفتر رییس جمهور ایران و ظاهراً شخص اسفندیار رحیم مشایی پیدا کرد، از بعد از آن دیدار چندین هیات از فعالان صلح و ضدجنگ آمریکایی و بریتانیایی را به ایران آورد.

در جریان برگزاری دومین همایش ایرانیان خارج از کشور (مرداد ۱۳۸۹) در سالن اجلاس سران، لیلا زند از چهره‌های کلیدی همکار تیم مشایی برای دعوت و حضور ایرانیان خارج از کشور در این همایش بود.

اما نکته بسیار قابل تاملی که درباره لیلا زند وجود دارد، سفر و اقامت یک ساله او در اسراییل به همراه همسرش، محمود کریمی

حکاک است.

حکاک، در این یک سال در دانشگاه تل آویو درسی به نام «ایران امروز» به دانشجویان اسراییلی تدریس می‌کرد.



ایرانی آمریکایی بهایی صهیونیست!

دراین میان می‌توان به «کامران الهیان» بهایی صهیونیست اشاره کرد. الهیان هر چند در تعریف خود از عبارت «کارآفرین» استفاده می‌کند اما حقیقت این است که این عنوان برای یک مدیر شبکه‌سازی اجتماعی در جوامع هدف آمریکا و اسرائیل، چندان شایسته نیست. او و همسرش – زهره الهیان- سال‌هاست با هدف مدیریت فضای سیاسی بحرانی میان اعراب و اسرائیل با شبکه‌سازی اجتماعی و راه اندازی و اداره انواع سازمان‌های به اصطلاح مردم نهاد با اهداف خاص تربیت نسل آینده، پیاده می‌کنند.



حلقه ارتباطی دولت یازدهم و کامران الهیان

اکنون سؤال این است که حلقه ارتباطی دولت یازدهم و کامران الهیان بهایی صهیونیست کجاست؟ الهیان از اعضای رسمی لابی نایاک، به شمار می‌رود که از روابط گسترده‌ای با محمد جواد ظریف و برخی از دیپلمات‌های دیگر وزارت خارجه برخوردار بوده و هست.

دیگر حلقه الهیان و دولتی‌ها، برآمده از ارتباطات قدیمی‌تر است. نایاک همزمان با شکل‌گیری در آمریکا با همکاری مشترک برخی از دیپلمات‌های صهیونیست آمریکایی همچون گری سیک و توماس پیکرینگ و برخی از دیپلمات‌های ایرانی کار را با یک تشکیلات ایرانی اروپایی به نام «تشکیلات ضد جنگ کاسمی» آغاز کرد. جهان نیوز