برنامه «ما؛ مردم» we the people به مسایل و مشکلات داخلی آمریکا می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی عاطفه سادات دربندی، و اجرای بهمن نورایی و نویسندگی حمیدرضا جوادی و ناصر طهماسبی روزهای یکشنبه ساعت ۱۳ به وقت تهران به روی آنتن پرس تی‌وی می‌رود. تاکنون دو فصل از این برنامه که به مسائل و مشکلات داخلی و اجتماعی آمریکا می‌پردازد، ساخته و پخش شده است. پای صحبت عاطفه سادات دربندی تهیه‌کننده «ما؛ مردم» نشستیم و از روند تولید و ساخت این برنامه جویا شدیم.

هدف شما از ساخت چنین برنامه‌ای چه بوده است؟

خواستم با ساخت این برنامه، مسائل و چالش‌های داخلی آمریکا را مطرح کنم چراکه در جدول پخش پرس تی‌وی جای خالی چنین برنامه‌ای که صرفا به تحلیل مسائل آمریکا بپردازد، خالی بود.



چگونه شد که اسم «ما؛ مردم» را برای این برنامه انتخاب کردید؟

قانون اساسی آمریکا با این عبارت We the peopleشروع می‌شود و بیانگر این مهم است که ما به سفید پوستان و مردان آمریکا همیشه بها داده‌ایم؛ چون در ابتدا زنان و سیاه‌پوستان حق هیچ‌گونه رای نداشتند و مورد احترام قرار نمی‌گرفتند. البته این دوگانگی و تبعیض کماکان در جامعه آمریکا به چشم می‌خورد و در تظاهرات و راهپیمایی‌ها، مردم گاه با پلاکاردهایی با همین عبارت "We the people" شرکت کرده و اعتراض خود را از این همه تبعیض به گوش همگان می‌رسانند.



آیا در برنامه از کارشناس هم بهره می‌برید؟

بله از دو کارشناس خارجی. چند قسمتی هم هست که یک کارشناس در استودیو حاضر می‌شود تا پاسخگوی کامنت‌هایی که مخاطبان برنامه در فضای مجازی می‌گذارند، باشد.



کارشناسان خارجی برنامه اهل چه کشوری هستند؟

همه آمریکایی هستند.



بازخوردی هم از مخاطبان دریافت می‌کنید؟

بله زیاد، برای برخی از قسمت‌های برنامه کامنت زیاد دریافت می‌کنیم؛ آن قدر زیاد که وقت برای پاسخگویی آن کم می‌آوریم. قسمت‌هایی از برنامه را هم در قالب آیتم‌های کوتاه ۲ دقیقه‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم که روزانه تا ۴۰ هزار بازدید هم دارد. برنامه با وجود ترامپ و حواشی پیرامون آن برای مخاطب جذاب‌تر شده است و بازخوردهایی چندمیلیونی از بینندگان در فضای مجازی دریافت می‌کنیم. این موضوع به شخصه برای خود من به عنوان تهیه‌کننده خیلی جذاب است و علاقه‌ام به ادامه و هر چه پربار کردن برنامه را بیشتر از قبل کرده است.



برای جذاب‌تر شدن برنامه و افزایش مخاطبان چه برنامه‌ها و راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اید؟

همین که به مسائلی می‌پردازیم که تاکنون به آن‌ها اشاره نشده است مانند قاچاق دارو در آمریکا، میزان معتادان این کشور، سیستم قضایی، نژادپرستی و... این قدر جاذبه دارد که ببیننده را با خود همراه کند.



آیا تصمیمی برای ساخت فصل سوم این برنامه دارید؟

بله، مسائل آمریکا آن قدر وسیع است که تمامی ندارد و ترامپ و حواشی‌اش برای ساخت فصل‌های دیگر هم سوژ‌ه‌های خوبی هستند.



نویسنده: زهرا محمدی